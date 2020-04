L1 : Le foot de retour pour booster le moral du peuple, l'idée choc !

Dans : Ligue 1.

Emmanuel Macron l’a annoncé lundi soir, le confinement va durer jusqu’au 11 mai prochain. Mais les manifestations publiques seront toujours interdites au-delà de cette date.

Cette annonce du Président de la République a bien évidemment été scrutée par les acteurs du football français, lesquels espèrent tous pouvoir reprendre les championnats de France de Ligue 1 et de Ligue 2. Dans les deux semaines à venir, Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, va proposer un plan de sortie du confinement pour les compétitions professionnelles. Ce plan de déconfinement sera ensuite validé ou refusé par Olivier Véran (Ministre des Solidarités et de la Santé) et par Edouard Philippe (Premier Ministre).

Mais alors que le confinement dure et pèse forcément sur le moral des Français, une reprise de la Ligue 1 même à huis clos serait un parfait reboosteur de moral selon le médecin Marcel Garrigou-Grandchamp, interrogé dans les colonnes du journal L’Equipe. « Pouvoir voir des matchs de football à la maison rendrait le confinement des gens plus supportable… C’est un argument choc. Un match joué à huis clos peut potentiellement impacter 200 ou 300 personnes, au lieu de plusieurs milliers lors d’un match joué en public. En prenant des précautions comme la distanciation sociale en tribunes, sur le banc ou dans les vestiaires, et à condition que l’on puisse connaître avant le match le statut sérologique de chaque joueur, jouer à huis clos me paraît faisable » explique-t-il. Reste que pour l’instant, le gouvernement n’envisage pas une seule seconde de tester chaque athlète de haut-niveau. Dans son allocution solennelle aux Français lundi soir, Emmanuel Macron a indiqué que chaque personne présentant les symptômes du coronavirus sera systématiquement testée après le 11 mai. Les asymptomatiques en revanche, ne devraient pas bénéficier de tests et les footballeurs ne dérogeront sans doute pas à la règle.