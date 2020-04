L1 : L'annonce choc, le classement au quotient, pas d'Europe pour l'OL

Dans : Ligue 1.

La LFP a déjà tranché pour la fin de saison dans la réunion de son bureau qui a eu lieu ce jeudi matin. L'OL est le grand perdant.

Plusieurs sources comme Europe1 et L’Equipe l’affirment ce midi, le bureau de la LFP a d’ores et déjà pris sa décision en ce qui concerne le classement définitif du championnat de Ligue 1 pour la saison 2019-2020. Comme pour les championnats amateurs, c’est le calcul du quotient qui serait privilégié, divisant ainsi le nombre de points remportés par le nombre de matchs joués. Un calcul qui ne fait pas les affaires de l’OLympique Lyonnais en Ligue 1.

Pour le reste, rien ne change en ce qui concerne les délégués Toulouse et Amiens, le champion Paris SG, les qualifiés en Ligue des Champions que sont l’OM et Rennes. Mais avec ce mode de calcul qui prend donc en compte les résultats de tous les matchs joués jusqu’à la dernière, Lyon se fait sortir des places européennes, au profit de Lille, Reims et de Nice. Ceci en supposant qu’aucune finale de Coupe nationale ne puisse avoir lieu. Une décision qui doit désormais être confirmée par la LFP, et qui risque, comme toutes les autres solutions possibles, de faire beaucoup discuter dans les prochaines heures.