L1 : La VAR, Courbis lance son grand débat national

Dans : Ligue 1.

C’était prévu, les premières utilisations de l’assistance vidéo à l’arbitrage allaient forcément provoquer quelques remous. Mais après ce temps d’adaptation, ce sont plusieurs décisions très contestées malgré le visionnage des images prises récemment par les arbitres qui interpellent les suiveurs de notre championnat. C’est le cas de Rolland Courbis, pour qui toutes ces histoires commencent à faire mal à la Ligue 1, et notamment par le fait que les arbitres sont invités à vérifier de plus en plus de décisions, ce qui sème le doute dans la tête de tout le monde. Pour le consultant de RMC, il serait temps que les arbitres vidéo arrêtent de leur couper… le sifflet.

« Je rappelle que l’arrivée de la vidéo était pour éviter des buts scandaleux ou des choses anormales, afin que les joueurs puissent être arbitrés normalement, et que des choses ne se passent dans le dos des arbitres. Mais si on ne fait pa gaffe, avec les choses qu’on a pu voir ces dernières semaines, ce n’est pas que ça va être un « + », mais ça va être un « - » ridicule. Si on se sert de la vidéo sans avoir des règlements clairs nets et précis, notamment pour les mains, ou pour les révélateurs des hors-jeux. Nous devenons ridicules. J’ai l’impression que l’homme du match, et ça il faut vite l’éviter, ce sont ceux qui sont dans le camion. L’arbitre du centre doit se sentir en confiance et réconforté. Arrêtons ces conneries. L’erreur est humaine, mais la connerie aussi est humaine. Ces histoires de main, on va regarder à la vidéo pour voir si la main est volontaire ou pas, c’est con », a annoncé Coach Courbis qui ne mâche pas ses mots, et aimeraient que les arbitres gardent la primeur de la décision sur tout ce qui révèle de l’interprétation. Un éternel débat, qui tend simplement à prouver que la vidéo est loin d’avoir réglé tous les problèmes de l’arbitrage dans le football.