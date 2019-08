L1 : La sieste du dimanche pour Reims et Strasbourg

Dans : Ligue 1, Reims, RCSA.

Stade Auguste-Delaune.

Reims - Strasbourg : 0-0.

Malgré quelques occasions de part et d'autre, avec Dia (22e), Chavalerin (36e) et Oudin (92e) côté rémois, puis Djiku (26e, 61e) et Ajorque (51e) côté strasbourgeois, Reims et Strasbourg se quittent sur un match nul et vierge plutôt logique (0-0).

Une semaine après sa victoire inaugurale au Vélodrome contre l’OM (2-0), le SDR grappille donc un point de plus et remonte provisoirement à la quatrième place de la Ligue 1. Le Racing, de son côté, enchaîne un deuxième nul de suite en championnat. Le club alsacien peut donc se concentrer pleinement et sereinement sur son choc de jeudi face à Francfort en barrages de l’Europa League.