L1 : La proposition loufoque de Nabil Djellit, Aulas va s'étouffer

Dans : Ligue 1.

La date du 11 mai approche et bien évidemment, les clubs de Ligue 1 espèrent retrouver le chemin de l’entraînement avant de reprendre la saison en juin.

Ce scénario est toutefois conditionné à l’évolution de la crise sanitaire et aux décisions qui seront prises par Edouard Philippe et Emmanuel Macron dans les prochains jours. Du côté de la LFP et de l’UEFA, on travaille donc également sur la manière dont sera pris en compte le classement final en cas d’arrêt définitif de la saison. A ce jour, la piste la plus probable est de prendre en considération le classement en l’état afin de désigner les descentes et les qualifications en coupe d’Europe. Mais pour Nabil Djellit, le plus logique serait de prendre en compte le classement au soir de la 19e journée, soit à la trêve de mi-saison. Dans ce cas de figure, le PSG serait champion devant l’OM, Rennes et Lille. Toutefois, ce scénario ne ferait pas du tout les affaires de Lyon… 12e de Ligue 1 à ce moment de la saison. Une place catastrophique pour l’OL dans le cadre de la redistribution des droits télévisuels.

« Selon moi, ce serait véritablement scandaleux d’établir une saison blanche. Cela aurait été extrêmement compliqué de désigner les équipes qualifiées en coupe d’Europe, tout cela aurait été profondément inéquitable. Ce que j’aimerais et qui serait plus juste, ce serait de valider le classement à la trêve de mi-saison. Car à ce moment-là, tout le monde a joué le même nombre de matchs et tout le monde a affronté le même nombre de fois chaque adversaire. Il n’y a pas de souci de calendrier. Pour moi, ce serait vraiment logique d’arrêter avec le classement de la trêve, qu’il n’y ait pas de descente mais que l’on fasse monter deux équipes pour faire un championnat à 22 la saison prochaine. Je sais très bien que je rêve et qu’en termes de droits TV, cela serait impossible mais c’est selon moi le plus juste » a lancé le consultant de La Chaîne L’Equipe. Ce jeudi, l’UEFA doit trancher un certain nombre de questions dont celle justement du classement final en cas d’interruption des compétitions.