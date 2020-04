Foot : La Ligue 1 va acheter 50.000 tests pour vite reprendre

Dans : Ligue 1.

Afin de pouvoir reprendre les entraînements dès le 11 mai, la LFP va commander 50.000 tests pour que les joueurs et les staffs soient dépistés chaque jour.

Les clubs de Ligue 1 sont très motivés pour reprendre la saison 2019-2020, le but étant évidemment de pouvoir au plus vite toucher l’argent des droits TV que Canal+ et BeInSports ont refusé de verser en avril. Et comme Emmanuel Macron a annoncé que le déconfinement commencera le 11 mai, sans toutefois en fixer les contours précis, les dirigeants du football français veulent rapidement pouvoir proposer un environnement sanitaire parfait ou presque aux joueurs ainsi qu’aux staffs. Car les footballeurs ont clairement fait savoir que sans un environnement sécurisé à 100%, la reprise de l’entraînement était impossible à envisager. S’inspirant de ce qui est fait en Autriche, où les joueurs ont repris le chemin du boulot, il a été demandé à la Ligue de Football Professionnel de commander 50.000 tests de dépistage du coronavirus.

Il s’agira de tester chaque jour les joueurs de toutes les équipes, et ceux qui seront positifs seront immédiatement placés en quarantaine. Selon Le Parisien, après avoir envisagé de laisser chaque club passer sa propre commande de tests PCR (par le nez), il a finalement été décidé que c’est la LFP qui centralisera cette vaste commande. Seul souci, mais de taille, la bataille fait rage pour acheter des tests, tout comme c’est également le cas pour les masques, et le football français n’aura pas la priorité sur les autres entreprises, sans même parler des tests pour la population.