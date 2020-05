L1 : La Ligue à 22, Aulas signe la pétition d'Amiens

Dans : Ligue 1.

Le club d'Amiens réclame une Ligue 1 à 22 pour compenser cette fin de saison brutale. Jean-Michel Aulas a signé la pétition qui réclame cette décision.

Si du côté de Toulouse on peut difficilement dire que la décision de la LFP d’interrompre le championnat à la 28e journée plonge scandaleusement le club en Ligue 2, pour Amiens la pilule est dure à avaler car le club picard n’était qu’à quatre longueurs de Nîmes, barragiste, qui n’aura pas à joueur ce barrage finalement supprimé. Du côté de l’ASC on est donc au taquet et une pétition a été lancée afin que la Ligue de Football Professionnel décide de faire passer la Ligue 1 à 22 clubs la saison prochaine. « Face à cette décision lourde de conséquences qui va contre l'équité sportive, l'Amiens SC demande à la Ligue de Football Professionnel de revoir sa position et de faire le choix le plus juste : Une Ligue 1 à 22 clubs pour la saison prochaine. Nous demandons l'aide des tous les supporters amiénois, et de tous les amoureux du foot, pour soutenir cette initiative qui ferait grandir le monde du football et du sport », indique le club d’Amiens.

Ce samedi, cette pétition, qui sera adressée à la LFP, a déjà recueilli 13.500 signatures. Mais c’est surtout celle de Jean-Michel Aulas qui fait la Une. Le président de l’Olympique Lyonnais a relayé via Twitter cette pétition et l’a donc signée, soutenant ainsi officiellement le fait que la Ligue 1 puisse passer à 22 clubs lors de la saison 2020-2021. Une prise de position qui va évidemment encore faire causer, Jean-Michel Aulas semblant être désormais passé en mode warrior contre les instances du football professionnel français. Et tout cas, l’Amien SC compte désormais sur un sacré renfort dans son combat.