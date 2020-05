L1 : La LFP décroche un crédit pour remplacer Canal+ et BeInSports !

Dans : Ligue 1.

Afin de remplacer les droits TV que Canal+ et BeInSports ne paieront pas, la Ligue de Football Professionnel va obtenir un prêt qui sera garanti par l'état français.

Canal+ et BeInSports ont fait savoir à la LFP que les dernières échéances des contrats pour payer les droits TV ne seraient pas honorées, les matchs prévus n’ayant pas lieu suite à l’annulation de la fin de saison anticipée. C’est un cataclysme financier pour les clubs, surtout que certains étaient déjà dans le dur avant l’arrêt du Championnat avec en plus une masse salariale parfois considérable. Mais ce lundi, la Ligue de Football Professionnel a annoncé avoir demandé un prêt garanti par l’état afin de combler la totalité de ces droits impayés, sans toutefois préciser le montant total et les modalités du remboursement. De son côté, L’Equipe affirme qu’il s’agira d’un prêt fait au nom de la Ligue, et pas des clubs, et à hauteur de 224,5ME.

« Réunie ce 4 mai, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté une résolution permettant à la LFP de contracter auprès de son établissement bancaire un prêt garanti par l’état (PGE). Grâce à ce prêt, la LFP sera en mesure de verser aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 l’ensemble des sommes encore à percevoir au titre des droits audiovisuels pour la saison 2019/2020. Ces sommes couvrent en effet les deux dernières échéances des droits audiovisuels de la saison 2019/2020, respectivement initialement programmées les 5 avril et 5 juin 2020 et permettront ainsi de contribuer au soutien de la trésorerie des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 », indique la LFP. Ce prêt ne sera pas remboursable immédiatement, mais la Ligue devra le faire dans un an et dans une période maximale de 5 ans. C'est le prix à payer afin d'éviter des dépôts de bilan rapides...