L1 : La LFP communique sur le Coronavirus, une première mesure tombe

Dans : Ligue 1.

La LFP a communiqué ce mercredi sur la situation liée au coronavirus et aux matchs qui vont se dérouler dans les prochains jours.

Aucune interdiction ou rencontre à huis-clos n’est annoncée. Le gouvernement et les instances du football traiteront donc au cas par cas les matchs, sauf changement de procédure. Seule mesure, le protocole d’avant-match sera changé afin d’éviter le « serrage de mains ».

« En contact permanent avec les autorités publiques (Ministère de l’Intérieur, Ministère des Sports, Ministère de la Santé), la LFP travaillera au cas par cas en concertation avec les Préfectures, les clubs concernés et les diffuseurs, à chaque situation qui se présenterait en respectant scrupuleusement les préconisations du gouvernement et en appliquant les décisions des préfets locaux », a fait savoir la Ligue, pour qui aucune rencontre n’est remise en cause ou amenée à se disputer à huis-clos à l’heure actuelle. Même si ce sont les Préfets et le gouvernement qui auront le dernier mot en cas d’évolution négative de la propagation de la maladie.