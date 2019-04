L1 : La grosse opération pour Saint-Etienne, qui dépasse l'OM !

Dans : Ligue 1, ASSE, Nîmes, OM.

Geoffroy-Guichard

ASSE - Nîmes : 2-1

Buts : Bobichon (2e) pour Nîmes ; Cabella (24e) et Beric (81e) pour l'ASSE

En match en retard de la 30e journée de L1, Saint-Etienne a souffert mais s’est imposé sur sa pelouse contre Nîmes (2-1). Les Verts sont désormais quatrièmes devant l’OM.

La rencontre partait tout de suite sur des bases très élevées puisque dès l’entame, Nîmes surprenait Saint-Etienne. Sur une superbe action initiée par Savanier, c’est Bobichon qui ouvrait le score de la tête (2e, 0-1). Les Verts mettaient du temps à réagir, et c’est finalement Ferri qui allait aider les hommes de Jean-Louis Gasset à se relancer. L’ancien Lyonnais se rendait coupable d’une grosse erreur de relance qui faisait le bonheur de Cabella, lequel égalisait grâce à un subtil piqué devant Bernardoni (24e, 1-1).

En seconde mi-temps, Nîmes allait avoir les occasions pour reprendre l’avantage. Mais les visiteurs allaient payer leur manque d’efficacité car dans les derniers instants de la rencontre, Beric marquait un très joli but, d’une aile de pigeon bien sentie sur une passe de Vada (81e, 2-1). Le score ne bougeait plus et faisait le bonheur du peuple stéphanois. Et pour cause, l’ASSE est désormais quatrième de L1 avec un point d’avance sur Marseille.