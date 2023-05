L1 : La catastrophe évitée de peu, Labrune hausse le ton

Dans : Ligue 1.

La France peut remercier West Ham et sa récente victoire contre l'AZ Alkmaar en Conference League. Le championnat tricolore va en effet sécuriser sa 5e place à l'indice UEFA.

Comme souvent ces dernières années, le parcours des clubs français engagés sur la scène européenne aura été décevant, voire médiocre. La 5e place de la Ligue 1 au classement UEFA était plus que menacée. Si Alkmaar avait gagné face à West Ham dans la semaine en Ligue Europa Conference avant d'enchainer en finale, le France serait passée 6e. Une catastrophe pour le développement du championnat et l'avenir de certains clubs. La situation reste préoccupante et Vincent Labrune espère que les clubs français qui évolueront en coupe d'Europe la saison prochaine prendront leurs responsabilités.

La Ligue 1 en danger ?

Lors d'un entretien accordé à L'Equipe, le président de la LFP a en effet envoyé un message clair, notamment au PSG. « La saison prochaine, il faudra que nos clubs soient bons pour conserver cette cinquième place en 2025-2026. Mais avec six ou sept clubs, c’est plus facile de rester dans le top 5. Avec seulement cinq équipes, elles auraient forcément dû aller très loin. Cela laissait peu de place à l’aléa (...) Les clubs français ont souvent balayé les enjeux et les perspectives internationales, sans jamais faire des performances européennes une priorité. On paye cela avec des résultats en dents de scie. Pendant un temps, on a été portés par deux clubs très réguliers, le PSG et Lyon (...) Les clubs français et leurs investisseurs vont vite comprendre qu’être performants en Coupe d’Europe, ça peut donner des ressources supérieures à celle des droits domestiques », a notamment indiqué Vincent Labrune, qui ne veut pas être trop pessimiste non plus. A partir de la nouvelle formule de la Ligue des champions, quatre équipes françaises pourront aller en Ligue des champions, ce qui devrait changer la donne, surtout dans un championnat plus compétitif avec 18 clubs.