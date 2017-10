L1 : L'OM gagne à l'arrache et enfonce Bielsa à Lille

Dans : Ligue 1, LOSC, OM.

Face au LOSC de Marcelo Bielsa, son ancien entraîneur, Marseille a remporté une précieuse victoire sans briller grâce à un but de Sanson (1-0). L'OM remonte donc aux portes du podium.

Une semaine après sa grande prestation lors du Classique contre le PSG (2-2), le club phocéen voulait réitérer sa performance avec la victoire au bout du compte à Lille... Et l'OM commençait très fort puisque sur une combinaison parfaite de Thauvin sur coup-franc, Sanson coupait au premier poteau pour ouvrir la marque (0-1 à la 5e). Suite à ce but, l'OM reculait et laissait le ballon à Lille, qui dominait largement sans trouver la faille avant la mi-temps à cause d'un grand Mandanda, auteur d'arrêts décisifs sur El Ghazi (24e, 45e), Pépé (30e) et Amadou (41e).

Au retour des vestiaires, le LOSC repartait de plus belle, avec El Ghazi (52e), mais sans réussite. Après l'heure de jeu, l'OM repartait un peu de l'avant, et Germain loupait le but du break (65e)... Ce qui n'avait pas de mauvaise conséquence puisque Marseille conservait son avantage jusqu'au bout à Lille malgré une folle fin de match. Avec cette victoire (1-0), qui s'inscrit dans une belle série de six matchs sans défaite en L1, l'OM dépasse Nantes, remonte à la quatrième place du championnat avec 21 points, à une unité du podium et de l'OL. De son côté, le LOSC, qui n'a plus gagné en L1 depuis début août et neuf matchs, rechute après sa victoire en Coupe de la Ligue, et reste avant-dernier de L1, à quatre longueurs du premier non relégable.