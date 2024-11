TV ‍: DAZN garde une arme secrète en réserve

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Près de 4 mois après son arrivée en Ligue 1, DAZN multiplie les offres promotionnelles pour atteindre enfin un nombre d'abonnés convenable. Les efforts tardent à payer et le groupe britannique pourrait devoir succomber à la vente à l'unité.

DAZN n'est pas vraiment arrivé en terrain conquis du côté de la France. Diffuseur majoritaire de la Ligue 1 depuis août dernier, le géant britannique n'a toujours pas dépassé les 500 000 abonnés selon les dernières estimations. La faute à plusieurs facteurs : un rejet massif de la LFP, la popularité en baisse du football français et surtout des tarifs peu attirants au départ. L'été dernier, DAZN a débuté avec une tarification mensuelle à 39,99 euros sans engagement et 29,99 euros avec engagement de 12 mois. Des prix trop élevés pour les supporters des clubs français, lesquels ont boudé le diffuseur et l'ont obligé à proposer de multiples promotions.

DAZN réfléchit à vendre les matchs à l'unité

DAZN propose désormais le championnat de France à 19,99 euros par mois avec engagement d'un an, à 29,99 euros mensuels pour deux écrans en simultané au lieu d'un et même récemment à 14,99 euros par mois pour les abonnés Amazon Prime. Ce dernier tarif à prix cassé sera proposé à l'ensemble des consommateurs pendant cette semaine du Black Friday. Mais, la stratégie du groupe britannique ne s'arrête pas simplement au montant mensuel.

📊 | Le classement à l'issue de cette 12e journée. 🔝💯 pic.twitter.com/sE8mKjtsWQ — DAZN France (@DAZN_FR) November 25, 2024

En effet, selon le média Numerama, DAZN réfléchit sérieusement à vendre les matchs à l'unité. Une idée exprimée publiquement mais pas encore proposée au public français. Cette solution est demandée par de plus en plus de supporters français, lesquels privilégient leur club au détriment d'une abondance de matchs. Reste à voir si le Pay-per-view comme on l'appelle va faire son retour en Ligue 1. C'est sans doute ainsi que DAZN améliorera son image et ses ventes en France mais quid de sa rentabilité financière ? Un dilemme difficile à résoudre surtout avec l'essor du piratage depuis plusieurs années.