L1 : L'OL stoppé dans son élan par Nantes, Bordeaux cale

Lors du huitième multiplex de la saison en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a buté sur Nantes (1-1), alors que Strasbourg et Caen se sont donnés de l'air.

Avant de retrouver la Ligue des Champions et Donetsk, à huis clos au Groupama Stadium mardi prochain, l'OL avait à cœur de valider son embellissement des deux dernières semaines. Mais cela n'allait pas être le cas contre Nantes ! Malgré un but de renard des surfaces d'Aouar après une remise involontaire de Dembélé (22e), Lyon concède le nul (1-1), à cause de la première réalisation de Boschilia au FCN (62e), mais aussi à cause de la grande prestation de Tatarusanu, auteur d'arrêts décisifs (4e, 33e, 38e, 49e) jusqu'au penalty de Fekir (81e). Avec ce nul, l'OL freine sa dynamique en bloquant à la troisième place derrière l'ASSE avec 14 points, et laisse l'opportunité à l'OM de passer devant. Nantes, de son côté, reste avant-dernier mais gagne son premier point de la semaine après deux revers, ce qui ne devrait pas suffire pour sauver la tête de l'entraîneur Miguel Cardoso...

Sinon, les bonnes opérations de la soirée sont pour Strasbourg et Caen. Frustrés après leur défaite rageante à Marseille, les hommes de Laurey s'imposent contre un Dijon en chute libre (3-0), par l'intermédiaire de Da Costa (13e), Mothiba (81e) et Martin (90e+2). Le Racing remonte donc dans le Top 10 avec 11 points. Une unité devant le Stade Malherbe, qui l'emporte à 11 contre 10 suite à l'exclusion de Gnahoré pour Amiens (69e), grâce à un penalty de Ninga (40e). Avec cette première victoire à d'Ornano depuis le mois de mars dernier (1-0), le SMC reprend sa marche en avant et s'éloigne de la zone de relégation.

Dans les autres rencontres du soir, Guingamp remporte son premier succès de la saison à Angers (1-0) grâce à un but de Benezet (45e+2), et revient dans la course au maintien, à seulement trois points du premier non relégable. Enfin, Reims et Bordeaux partagent le point d'un match nul et vierge (0-0), qui permet au FCGB de remonter à la huitième place de la L1 suite à ses deux victoires de la semaine, alors que le SDR coule au quinzième rang en enchaînant un sixième match de suite sans victoire...