L1 ‍: L'OL sombre au Havre et finit à 9

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

18e journée de Ligue 1

Stade Océane

Le Havre bat l'OL : 3 buts à 1

Buts pour Le Havre : Gautier Lloris (18e), Emmanuel Sabbi (50e) et Christopher Opéri (62e)

But pour l'OL : Alexandre Lacazette (54e)

Cartons rouges pour l'OL : Jake O'Brien (30e) et Duje Caleta-Car (90e)

L'OL a rechuté ce dimanche en Ligue 1 sur la pelouse du Havre. Les Gones sont désormais barragistes...

Les hommes de Pierre Sage démarrent bien mal la nouvelle année en Ligue 1. Au Havre ce dimanche, l'OL a vécu une première période cauchemardesque, entre un but havrais sur corner de Gautier Lloris suivi d'un carton rouge pour Jake O'Brien. De quoi replonger les Gones dans leurs doutes. Surtout qu'en début de seconde période, Samuel Kumbedi a mal assuré un ballon qui offrira un but presque tout fait à Emmanuel Sabbi. Si, comme souvent, Alexandre Lacazette a fait le nécessaire et réduit l'écart, un sublime but de Christopher Opéri viendra sceller le sort de cette partie. Pour ne rien arranger, l'OL écopera d'un nouveau carton rouge en fin de rencontre après une nouvelle énorme faute de Duje Caleta-Car sur un joueur normand...

Au classement, l'OL est de nouveau en difficulté en Ligue 1 et occupe la place de barragiste. Le Havre est 11e et compte 6 points d'avance sur son adversaire du jour.