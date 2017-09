L1 : L'OL inquiète vraiment, Bordeaux assure encore

Dans : Ligue 1, OL, Bordeaux, SMC, ESTAC.

Lors du septième multiplex de la saison en Ligue 1, l'Olympique Lyonnais a buté sur Dijon dans un match fou (3-3), les Girondins de Bordeaux sont montés sur le podium, et Caen s'est installé aux portes du Top 5.

Une semaine après sa défaite encourageante contre le PSG, l'OL voulait relancer la machine. Et les choses débutaient pour le mieux puisque Fekir ouvrait la marque suite à un poteau de Mendy (1-0 à la 20e), mais cet avantage était de courte durée car Sliti égalisait sur penalty (1-1 à la 24e), et Xeka marquait ensuite son premier but avec Dijon (1-2 à la 51e). Après l'heure de jeu, Lyon se réveillait et reprenait l'avantage en l'espace de deux minutes puisque Aouar égalisait d'abord (2-2 à la 61e) avant que Mariano Diaz inscrive un penalty (3-2 à la 63e). Sauf que la défense rhodanienne prenait encore l'eau et Yambéré égalisait finalement pour le DFCO (3-3 à la 64e). L'OL cale donc pour de bon et reste cinquième avec 12 points.

Devant, Bordeaux arrachait une belle victoire contre Guingamp (3-1), dans une rencontre marquée par deux penalties loupés de Briand (3e) et De Preville (31e). Grâce à son homme en forme, Kamano, auteur de son deuxième but de la saison, à Mendy, buteur décisif contre son ancien club, et à Cafu, qui marque son premier but sous ses nouvelles couleurs, les Girondins restent invaincus en L1 et grimpent sur le podium avec 15 points.

Dans les autres matchs de la soirée, Caen s'est imposé contre Amiens (1-0). Grâce à un penalty de Santini, le Stade Malherbe oublie sa défaite à Nantes, enchaîne un quatrième succès en cinq matchs, et remonte aux portes du Top 5 avec 12 unités. Et dans la partie de la peur, Troyes arrachait un précieux succès à 10 contre Metz avec un joli but de Grandsir (0-1). Si les Grenats restent derniers, l'ESTAC grimpe au treizième rang et distance désormais la zone rouge de quatre unités.