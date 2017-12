L1 : L'OL éteint l'OM et frappe un grand coup

Dans : Ligue 1, OL, OM.

Lors du 110e choc des deux Olympiques, l'OL s'est défait d'un OM conquérant mais pas réaliste dans un Groupama Stadium plein à craquer (2-0). Lyon distance donc Marseille dans la course au podium.

Suite aux larges victoires du PSG et de Monaco, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille devaient impérativement suivre le rythme pour rester sur le podium. Et c'est Lyon qui débutait de la meilleure des manières puisque Fekir ouvrait rapidement la marque sur un coup-franc, profitant d'une grosse faute de main de Mandanda (1-0 à la 6e). Après ce but lyonnais, Marseille se montrait le plus dangereux, mais Rami (14e) puis Germain (37e) et Ocampos (45e) butaient sur la défense de l'OL et notamment sur un grand Lopes, qui permettait à son équipe de rentrer aux vestiaires avec un petit avantage (1-0 à la 45e).

Après la pause, les deux formations se donnaient corps et âme, et c'est une nouvelle fois l'OL qui allait trouver la faille en premier. Suite à un superbe arrêt de Mandanda, Cornet récupérait la balle sur le côté droit avant de centrer sur Mariano Diaz, qui marquait d'une tête rageuse (2-0 à la 51e). Marseille réagissait bien, mais Sanson trouvait le poteau (73e), et tout le monde en restait finalement là après une fin de match insipide (2-0).

Avec ce succès, le troisième de suite en championnat, l'OL revient donc sur Monaco avec ses 38 points, mais reste troisième à la différence de buts. L'OM, qui perd de son côté pour la première fois en L1 depuis la mi-septembre, s'éloigne donc à trois unités du podium.