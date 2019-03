L1 : L’OL domine dans les tribunes, l’OM peut l’avoir mauvaise

Dans : Ligue 1, OL, OM.

A la lutte pour une place sur le podium, les deux Olympiques se livrent également un duel à distance dans un autre classement de Ligue 1.

Cette fois, on parle de la hiérarchie concernant les moyennes des affluences par match cette saison. Et pour le moment, avant la 29e journée, c’est Lyon qui domine le classement devant Marseille. Depuis le mois d’août dernier, le Groupama Stadium accueille en moyenne 48 640 spectateurs, contre 48 092 pour le Vélodrome et les 46 989 personnes du Parc des Princes. Mais le club phocéen peut l’avoir mauvaise.

En effet, sa statistique annoncée prend malheureusement en compte le huis clos total purgé contre Bordeaux (1-0), lorsque 71 invités avaient été autorisés à assister à la rencontre du 5 février. Sans cette sanction, l’OM aurait évidemment pris la tête. Mais cela n’empêche pas de souligner la performance de l’OL, également leader du championnat des tribunes de la LFP qui se base sur le taux de remplissage, les animations des clubs et supporters, l’ambiance dans l'enceinte et l’engagement des fans sur les réseaux sociaux.