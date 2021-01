L1 : L'OL champion d'automne à réaction, le PSG et Lille recollent

Dans : Ligue 1.

Grâce à un come-back dans les dernières minutes à Rennes, l'OL est sacré champion d'automne.

Grâce à un dernier quart d'heure de folie, l'OL a obtenu le point du match nul à Rennes après avoir été mené de deux buts (2-2), et s'adjuge le titre honorifique de champion d'automne. Pour le deuxième match sous l'ère Mauricio Pochettino, les Parisiens ont été convaincants en s'imposant de manière autoritaire face à Brest (3-0). Après une défaite surprise à domicile contre Angers lors de la journée précédente, le LOSC a parfaitement réagi en battant Nîmes (0-1). De son côté, l'Olympique de Marseille n'a pas pu faire mieux que match nul sur la pelouse de Dijon (0-0). Vainqueur à domicile contre le SCO d'Angers (3-0), l'AS Monaco s'invite à la lutte aux places européennes.

Pour le deuxième match de Raymond Domenech sur le banc nantais, les Canaris ont partagé les points avec Montpellier (1-1), tout comme Metz et Nice (1-1). À domicile, Bordeaux (2-1) et Reims (3-1) ont respectivement battu Lorient et Saint-Etienne. Le Racing Club de Lens a lui été surpris par des Strasbourgeois efficaces (0-1).

Au classement, l'OL est en tête et champion d'automne avec 40 points. Juste derrière, le PSG et Lille suivent avec 39. Monaco (34) et Rennes (33) complètent le TOP 5. L'OM est 6e (32) mais avec deux matchs en moins. Dans le bas du classement, Nantes (17e) a 3 points d'avance sur Dijon, premier relégable. Lorient et Nîmes (12 points chacun) complètent le classement et semblent mal engagés dans la lutte pour le maintien.