L1 : L’ASSE peut zapper Germain, il arrive à Montpellier !

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Après le départ d’Andy Delort à Nice, Montpellier est sur le point de perdre Gaëtan Laborde, en partance pour le Stade Rennais.

Courtisé par Lyon et Séville, l’attaquant du MHSC a finalement de grandes chances de filer à Rennes, qui a proposé 18 millions d’euros bonus compris à Laurent Nicollin. Dépouillé en attaque, Montpellier s’active dans cette dernière journée du mercato estival afin de compenser tant bien que mal les départs de Delort et Laborde. A en croire les informations obtenues par RMC, et comme pressenti depuis plusieurs jours, Valère Germain va débarquer dans l’Hérault. En effet, la radio affirme que l’ancien attaquant de Monaco et de l’OM, courtisé par l'ASSE dans cette fin de mercato, est attendu ce mardi au centre d’entraînement de Montpellier afin de passer sa visite médicale et parapher un contrat de deux ans en faveur du MHSC.

Germain seul renfort en attaque ?

Libre depuis son départ de l’Olympique de Marseille, Valère Germain a accepté de baisser considérablement son salaire pour signer à Montpellier. Il touchera dans l’Hérault plus de trois fois moins que ce qu’il percevait à Marseille. On dit même que son salaire sera inférieur à celui que touchait Andy Delort à La Mosson. Dans une situation financière très critique depuis la crise du coronavirus, Montpellier s’est donné de l’air avec les ventes d’Andy Delort et de Gaëtan Laborde pour un total proche de 30 millions d’euros bonus compris. Reste maintenant à voir si cet argent récupéré permettra à Laurent Nicollin d’offrir un second attaquant à Olivier Dall’Oglio d’ici la fin du mercato, après Valère Germain. Ce n’est pas vraiment la tendance, le MHSC comptant énormément sur l’éclosion au plus haut niveau d’Elye Wahi et au potentiel de Stephy Mavididi, jusqu’ici principalement utilisé sur un côté et qui devrait être recentré dans l’axe de l’attaque par Olivier Dall’Oglio dans les prochaines semaines.