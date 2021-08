ASSE : Valère Germain dans le Chaudron, une nouvelle piste !

Dans : ASSE.

Par Corentin Facy

Seizième de Ligue 1 après quatre journée, Saint-Etienne affiche des limites offensives évidentes malgré le retour en forme de Wahbi Khazri.

Depuis le début du mercato, Claude Puel espère se renforcer en attaque et plusieurs pistes ont été évoquées. Mais à en croire les informations de RMC, l’entraîneur de l’ASSE ne souhaite pas recruter par défaut et a d’ores et déjà refusé plusieurs profils d’attaquants. Cependant, contrairement à plusieurs rumeurs, les Verts n'ont pas recalé Valère Germain, lequel a été proposé à Saint-Etienne par des intermédiaires. L'attaquant français, libre de tout contrat depuis son départ de l'Olympique de Marseille, est prêt à faire un gros effort sur son salaire, c'est du moins ce qu'il se dit du côté de Montpellier où Germain est cité après le départ de Delort et celui possible de Laborde. Du côté de Geoffroy-Guichard, une piste est définitivement évacuée par l’entraîneur des Verts, celle qui mène à Mostafa Mohamed, lequel a plus de chances de prendre la direction du PSV Eindhoven aux Pays-Bas.

Valère Germain a des concurrents à Saint-Etienne

Outre Valère Germain, deux options viables restent sur la table. La première mène à Arnaud Kalimuendo, privé de temps de jeu en ce début de saison au PSG malgré les retours tardifs de Lionel Messi, d'Angel Di Maria et de Neymar. Avec le come-back des stars sud-américaines, l’ex-attaquant du RC Lens n’a quasiment plus aucune chance de jouer avec Paris et pourrait de nouveau être prêté. Les Sang et Or ont les faveurs du joueur après le prêt concluant de la saison dernière, mais l’ASSE veut croire en ses chances de rafler la mise. Un autre attaquant prometteur de Ligue 1 figure dans le viseur des Stéphanois dans cette fin de mercato en la personne de Dan Ndoye, titulaire contre Bordeaux ce week-end avec Nice en raison de l’absence de Kasper Dolberg pour cause de blessure. Avec le recrutement fracassant d’Andy Delort en provenance de Montpellier pour 10 millions d’euros bonus compris, l’attaquant de 20 ans risque de galérer pour se faire une place au Gym et verrait sans doute d’un bon œil un prêt en terres stéphanoises.