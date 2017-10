L1 : L'ASSE grimpe sur le podium, Lille va le regretter

Dans : Ligue 1, ASSE, LOSC, Rennes, SCO, EAG, TFC.

Lors du neuvième multiplex de la saison, l'AS Saint-Etienne est montée sur le podium de la Ligue 1, le LOSC a buté sur l'ESTAC, et Rennes s'est enfoncé dans la crise.



En difficulté depuis plusieurs semaines, les Verts repartent de l'avant en battant Metz dans un match fou (3-1). Suite à l'ouverture du score des Grenats en première période, Sainté a renversé la tendance dans le dernier quart d'heure de jeu grâce à Pajot, Dabo et Maiga. Avec cette victoire, l'ASSE monte sur le podium de la Ligue 1 avec 17 points, alors qu'Hinschberger est en danger à Metz, à la dernière place.

Quinze jours après l'arrêt du match à Amiens, à cause de l’effondrement d'une barrière du Stade de la Licorne, Lille pensait retrouver le chemin de la victoire contre Troyes... mais l'ESTAC a finalement arraché le point du nul à la dernière seconde de jeu sur un penalty de Niane (2-2), après un carton rouge de Ié. Malgré les premiers buts d'Araujo et de Mendes, la troupe de Bielsa enchaîne donc un septième match de suite sans victoire et reste aux portes de la zone rouge avec six points.

Dans les autres matchs de la soirée, Caen tombe de haut et oublie le Top 5 en chutant à la maison contre Angers (0-2). Toujours invaincu contre le Stade Malherbe en L1, le SCO met fin à une série de six matchs sans victoire et remonte dans le Top 10. Entre Caen et Angers, Guingamp grimpe aussi dans les dix premiers du championnat grâce à sa victoire dans le derby breton contre un Rennes sur les nerfs (2-0), qui perd Khazri sur un carton rouge et reste sur quatre rencontres sans succès. Et Toulouse enfonce Amiens, qui est au bord de la zone de relégation après trois défaites de suite (1-0).