L1 : L'ASSE déplume les petits Canaris nantais !

Dans : Ligue 1, ASSE, FC Nantes.

Stade Geoffroy-Guichard.

ASSE - Nantes : 3-0.

Buts : Beric (72e), Khazri (84e), Kolodziejczak (90e) pour l'ASSE.

Après une semaine compliquée, entre un derby perdu contre l'OL et une élimination de la Coupe de la Ligue à Nîmes, l'AS Saint-Etienne a pris une belle revanche contre le FC Nantes (3-0).

Suite à une triste première période (0-0 à la 45e), avec un Saint-Etienne entreprenant et un Nantes solide défensivement, la partie s'enflammait après la pause. Khazri pensait d'abord ouvrir la marque face à l'entrant Dupé, mais son but était refusé pour une main (51e). Puis Boschilia (52e), Debuchy (58e) et Pallois (61e) étaient proches du but... mais c'est Beric qui trouvait le chemin des filets en premier. Dix minutes après son entrée en jeu, l'international slovène marquait son deuxième but de la semaine de la tête à la réception d'un centre de Salibur (1-0 à la 72e). Khazri doublait ensuite la mise sur un magnifique coup-franc (2-0 à la 84e). Et Kolodziejczak bouclait finalement le spectacle de la tête sur corner (3-0 à la 90e).

Grâce à cette probante victoire en ouverture de la 15e journée de Ligue 1 (3-0), la troupe de Jean-Louis Gasset conserve son invincibilité au Chaudron et remonte provisoirement dans le Top 5 du championnat avec 26 points. De son côté, l'équipe de Vahid Halilhodzic, qui n'avait plus perdu depuis le début du mois d'octobre, se retrouve à portée de fusil de plusieurs concurrents sur son fauteuil de dixième.