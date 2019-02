L1 : José Mourinho prêt à entraîner en Ligue 1, envoyez la monnaie !

Dans : Ligue 1.

Présent ce dimanche à Lille pour observer le match entre le LOSC et Montpellier, José Mourinho n’a pas vraiment assisté à un grand spectacle.

Une rencontre défensive qui n’a visiblement pas dégoûté l’entraineur portugais, limogé récemment par Manchester United en raison des mauvais résultats mais aussi de l’indigence du football pratiqué par son équipe. Désormais à la recherche d’un nouveau poste, le « Special One » ne se met clairement pas la pression, mais interrogé par Bein SPORTS, il n’a pas écarté l’idée de rejoindre le championnat de France, histoire de découvrir un nouveau pays.

« Je peux imaginer entrainer en Ligue 1. Je suis un homme qui a travaillé dans quatre pays différents, et j’aime ça comme on connaît une autre culture. Je suis un homme qui aime beaucoup apprendre tout le temps. Pour moi, travailler dans un autre championnat serait une expérience fantastique. Mais à l’heure actuelle, je suis tranquille, je vis le mieux possible avec la famille et les amis, et je travaille tranquille à l’opportunité de revenir dans le football », a livré un José Mourinho s’exprimant dans un français très propre. Reste à savoir quel club français peut se payer les services d’un entraineur qui émargeait à 25 ME par an avec Manchester United.