L1 ‍: Boga offre la deuxième place à Nice

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 15e journée

Stade : Allianz Riviera

Score : Nice 2-1 Reims

Buts pour l'OGC Nice : Gaétan Laborde (55e), Jérémie Boga (82e)

But pour le Stade de Reims : Yunis Abdelhamid (78e)

Après avoir connu la défaite face à Nantes lors de la dernière journée, Nice devait impérativement se relancer face au Stade de Reims. Si Laborde a parfaitement lancé les Aiglons au retour des vestiaires, Abdelhamid pensait permettre à Reims d'arracher le match nul, avant que Boga ne profite d'une erreur du portier rémois pour offrir trois points précieux à Nice.

BUUUT pour l'@ogcnice qui reprend l'avantage rapidement après l'égalisation grâce à Jérémie Boga ⚽️🇨🇮#OGCNSDR pic.twitter.com/VxgIvr8KZE — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 10, 2023

Dominateur prend les 45 premières minutes, l'OGC Nice a dû attendre le second acte pour enfin ouvrir le score. Grâce à une belle relance de Marcin Bulka, Gaétan Laborde a inscrit son troisième but de la saison, sur une superbe frappe en lucarne. Ce but a offert au Stade de Reims l'occasion de se réveiller. Ito pensait avoir égalisé mais sa frappe a heurté le montant du portier polonais (68e). C'est finalement le capitaine Abdelhamid qui va montrer la voie aux siens, en égalisant suite à un bon centre d'Ito.

Le plus dur était fait mais le Gym n'abdique pas et quelques minutes plus tard, c'est Boga, très remuant pendant le match, qui profite d'une erreur de Diouf pour permettre aux Aiglons de conserver leur deuxième place. Teuma et Todibo se sont un peu chauffés sur la pelouse, tout comme Still et Farioli après ce but vainqueur de l'Ivoirien, dans une fin de match haletante. Reims reste sixième, mais pourrait descendre dans le classement de la Ligue 1 en cas de succès de Brest ou de l'OM. Les Niçois se déplaceront sur le terrain du Havre lors de la prochaine journée, tandis que Reims ira à Lens.