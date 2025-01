L1 ‍: Invaincu depuis 4 mois, le LOSC tombe à Strasbourg

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 19e journée

Stade de la Meinau

Strasbourg-LOSC 2-1

Buts : Andrey Santos (70e), Emegha (74e) pour Strasbourg ; Sahraoui (8e) pour Lille

Après une seconde période de haut niveau, Strasbourg a battu Lille 2-1. C'est la première défaite des Lillois en championnat depuis septembre et elle tombe mal dans la course au podium.

Malgré un revers à Liverpool mardi en Ligue des champions, le LOSC arrivait en forme à Strasbourg. Les Dogues n'avaient plus perdu en Ligue 1 depuis septembre et restaient sur un succès probant contre Nice. L'entame de match était conforme aux attentes avec une équipe lilloise mordante. Le pressing nordiste mettait à la faute la défense alsacienne et Sahraoui venait ouvrir le score d'une belle frappe croisée. Strasbourg était peu dangereux en première période. Lille aurait même pu doubler la mise par Sahraoui mais la frappe de ce dernier juste devant les buts était trop molle (42e).

Après le repos, le match basculait peu à peu. Strasbourg dominait les débats et enchaînait les attaques rapides sur le but lillois. Il fallait un bon Lucas Chevalier pour laisser le LOSC aux commandes. Le portier était toutefois impuissant sur une superbe reprise d'Andrey Santos depuis l'entrée de la surface. 4 minutes plus tard, Strasbourg assommait Lille avec une tête victorieuse d'Emegha. Le Néerlandais était proche de récidiver mais Chevalier sortait un arrêt réflexe. Lille poussait pour revenir mais c'est Petrovic qui réalisait le plus bel arrêt de la soirée. D'un réflexe monstrueux, il sortait la tête à bout portant de Cabella pour préserver le succès 2-1 de son équipe.

Une victoire qui permet à Strasbourg de remonter à la 8e place (27 points) et de talonner Lens et Lyon devant lui. Le LOSC chute et reste 4e, perdant de vue Monaco 3e. Surtout, Nice voire l'OL pourraient dépasser les Nordistes dimanche.