L1 ‍: Insubmersible, le PSG assomme le championnat

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 16e journée

Stade Louis-II

Monaco-PSG 2-4

Buts : Ben Seghir (53e sur pen.), Embolo (60e) pour Monaco ; Doué (24e), Dembélé (64e, 90e+7), Ramos (83e) pour le PSG

Bousculé par Monaco dans un match spectaculaire, le Paris SG a eu le dernier mot (4-2). Les Parisiens repoussent la concurrence à 10 points déjà.

Invaincu sur les 15 premiers matchs de Ligue 1, le PSG passait son plus gros test à Monaco. Les hommes de Luis Enrique mettaient une forte pression d'entrée. Hakimi trouvait le poteau sur un centre vicieux (4e) puis Vanderson sauvait une tête de Neves sur sa ligne (10e). Monaco agissait surtout en contre. Sur l'un d'eux, Singo partait seul au but mais poussait trop fort son ballon. En tentant de tirer, il essuyait ses crampons sur le crâne de Donnarumma. Un geste non sanctionné qui causait la sortie sur blessure de l'Italien. Dans la foulée de l'interruption, le PSG ouvrait le score. Hakimi débordait et servait Doué seul dans l'axe. Paris menait 1-0 au repos, une avance méritée alors que Kohn devait détourner plusieurs tirs dangereux en fin de premier acte.

🤕 | La blessure impressionante de Gianluigi Donnarumma. 💥🇮🇹 pic.twitter.com/plwZFpvAqv — DAZN France (@DAZN_FR) December 18, 2024

Monaco revenait dans le match sur un coup du sort. Sur une frappe d'Akliouche contrée par Pacho, le ballon était ensuite touché par le bras de Marquinhos. L'arbitre accordait le penalty à l'ASM. Ben Seghir ajustait Safonov pour égaliser. Quelques minutes plus tard, Monaco renversait le match avec un centre d'Akliouche repris finement dans le but adverse par Embolo. Le match devenait fou avec l'égalisation parisienne dans la foulée signée Dembélé. Monaco imposait un jeu physique et parfois limite. Luis Enrique faisait entrer Ramos et le numéro 9 justifiait de suite la confiance de son coach. Il reprenait de la tête un corner de Lee pour donner l'avantage aux siens. Dembélé marquait finalement le but du 4-2 dans les arrêts de jeu d'un beau piqué.

[📺 LIVE] 🇫🇷 #Ligue1McDonalds #ASMPSG

🤯 Gonçalo Ramos pour prendre l'avantage !!!

🔥 D'un coup de tête ravageur, le Portugais remet le PSG sur le chemin de la victoire !#Action pic.twitter.com/ELBuiuTZh4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 18, 2024

Ce succès permet au PSG de compter 40 points, 10 de plus que l'OM et Monaco ses dauphins. Toujours invaincu, le club parisien écrase une Ligue 1 qu'il devrait gagner en mai prochain.