L1 ‍: Grosse frayeur mais belle victoire pour Brest

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Stade Francis Le Blé

Brest bat Metz 4-3

Buts pour Brest : Chardonnet (12e), Doumbia (31e), Mounié (38e), Satriano (60e)

Buts pour Metz : Traoré (6e), Mikautadze (74e et 80e)

Pas question de faire la sieste ce dimanche après-midi à Brest avec un match spectaculaire, sept buts marqués et une victoire au bout du compte pour les locaux.

La rencontre face à Metz donnait l’occasion aux Bretons de confirmer leur très belle saison et de s’installer à la deuxième place. Mais l’entrée de match n’était clairement pas conforme aux attentes avec l’ouverture du score des visiteurs par Traoré (0-1, 6e). Ensuite, c’était le déchainement du Stade Brestois, qui ne faisait qu’une bouchée de la défense messine pour creuser l’écart. Les buts défilaient. Chardonnet (1-1, 12e), Doumbia (2-1, 31e), Mounié (3-1, 38e) et Satriano (4-1, 60e) donnaient une ampleur terrible au score.

⏱14h53 : c'est fini. Le @SB29 s'est fait peur dans un match qu'il maîtrisait pourtant totalement mais remporte tout de même la victoire face au @FCMetz.#SB29FCM 4⃣-3⃣ — Stade Brestois 29 (@SB29) April 7, 2024

Brest fonçait vers une victoire aisée, du moins le pensait-on tant Metz n’avait pas les moyens de réagir. Mais en fin de partie, le réveil était clairement pour l’équipe lorraine, qui marquait à deux reprises par Mikautadze (4-2, 74e et 4-3, 80e). Le dernier quart d’heurte était assez fou mais Brest conservait sa courte victoire qui lui permet d’être certain de garder la deuxième place au classement à l’issue de cette journée. Pour Metz, c’est le maintien qui s’éloigne un peu plus avec cette troisième défaite de rang.