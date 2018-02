L1 : Grégory Schneider vote Monaco contre l'OM et l'OL

Dans : Ligue 1, Monaco, OL, OM.

La lutte fait rage pour la place de dauphin du Paris SG en Ligue 1 et ce samedi c'est l'AS Monaco qui peut tranquillement attendre les rencontres de l'OM et de l'OL dimanche, le club de la Principauté ayant pris trois points et marqué 4 buts sans en encaisser un contre Dijon. Après avoir vu la démonstration monégasque, Grégory Schneider n'a plus vraiment la moindre hésitation, l'AS Monaco sera probablement deuxième de notre Championnat, l'équipe de Leonardo Jardim ayant clairement passé la vitesse supérieure.

« On a quand même l’impression qu’il y a encore un peu plus de talent à l’AS Monaco que chez les concurrents. Et puis il y a des petits trucs, le 6-1 contre l’OM, le 4-0 à Angers, parfois il donne une impression de facilité, de vitesse, de qualité... Quand Monaco joue à son meilleur niveau, c’est mieux que le meilleur de l’Olympique de Marseille et de l’Olympique Lyonnais », a confié, sur la chaîne L'Equipe, le journaliste en charge du football pour Libération. L'OM et l'OL auront l'occasion de répondre à cela respectivement contre Bordeaux et Lille, mais il est vrai que Monaco mène désormais un train d'enfer en Ligue 1.