L1 ‍: Greenwood évite le pire à l'OM contre Reims

Par Alexis Rose

2e journée de Ligue 1 :

Stade Vélodrome.

Olympique de Marseille - Stade de Reims : 2-2.

Buts : Harit (25e) et Greenwood (72e) pour l’OM ; Akieme (51e) et Yaya Fofana (55e) pour Reims.

Malgré une première période de qualité, l’Olympique de Marseille n’a pas réussi à faire mieux qu’un match nul contre Reims (2-2).

Brillant lors de la première journée de championnat avec une victoire 5-1 à Brest, le club phocéen voulait faire la fête pour son retour devant ses supporters et pour la première de Roberto De Zerbi au Vélodrome. Après un bon début de match et une grosse frappe d’Hojbjerg (14e), l’OM partait bien en ouvrant la marque ! Lancé côté gauche, Merlin adressait effectivement un joli centre sur Harit, qui reprenait du droit pour trouver les filets d’un plat du pied croisé (1-0 à la 25e). Suite à cette ouverture du score, Marseille continuait de pousser pour faire le break, mais Wahi loupait trois immanquables face au but (31e, 44e, 45e+2) et ne permettait pas à l’OM d’être à l’abri à la pause.

🇲🇦 | Et si c’était lui le meilleur joueur de Marseille cette année ?! 🔵⚪️ #OMSDR pic.twitter.com/lVO13IpbN3

— DAZN France (@DAZN_FR) August 25, 2024

Et ce qui devait arriver arriva au retour des vestiaires. Dans la foulée d’une grosse occasion de Nakamura (48e), Reims égalisait. Seul devant la surface marseillaise après un corner repoussé par Luis Henrique, Akieme fusillait Rulli pour calmer le Vélodrome (1-1 à la 51e). Quelques minutes plus tard, le SDR passait même devant grâce à un exploit personnel de Yaya Fofana, qui dribblait toute la défense de l’OM et finissait d’un enroulé du droit (1-2 à la 55e). Après la sortie de Wahi (67e), l’OM se réveillait et l’entrant Rowe trouvait le poteau (71e)... juste avant que Greenwood n’enflamme le Vélodrome à nouveau. Double buteur lors de la première journée, l’attaquant anglais trouvait donc la clé pour sa première au Vélodrome en marquant de la tête suite à un arrêt de Diouf (2-2 à la 72e). Un vrai but de renard des surface qui permettait à l’OM d’arracher un match nul plutôt décevant (2-2).

En ne prenant qu’un point à domicile, l’OM laisse donc sa place de leader de la L1 au PSG et se retrouve cinquième avec ses quatre unités en deux journées, derrière les doubles vainqueurs Paris, Lille, Monaco et Lens.