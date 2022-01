L1 : Fin des jauges dans les stades à partir du 2 février !

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Ce jeudi, lors d’une conférence de presse, Jean Castex a annoncé plusieurs nouvelles mesures sanitaires que les Français devront suivre à partir du mois prochain.

Concernant le football tricolore, les nouvelles sont plutôt bonnes. Vu qu’à partir du 2 février prochain, les jauges dans « les établissements qui accueillent du public assis seront supprimées », ce qui concerne donc les stades de L1 et de L2. Par contre, le masque restera bien entendu obligatoire jusqu’à nouvel ordre. À noter qu’il sera de nouveau possible de consommer de la nourriture et des boissons dans les enceintes sportives à partir du 16 février.

🔴 OFFICIEL ! Fin des jauges dans les stades en France dès le 2 février ! — Actu Foot (@ActuFoot_) January 20, 2022

Autre mesure prise par le gouvernement français ce jeudi soir : le pass vaccinal entrera en vigueur lundi prochain. Ce qui signifie donc que l’ensemble des Français, sauf les enfants de 12-15 ans, devront avoir un schéma vaccinal complet pour aller au stade dans les semaines à venir.