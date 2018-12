L1 : Fajr sauve Caen dans une fin de match bizarre

Dans : Ligue 1, SMC, TFC.

Caen bat Toulouse 2-1

Buts pour Caen : Khaoui (18e), Fajr (97e sp)

But pour Toulouse : Gradel (44e sp)

Caen a retrouvé le chemin de la victoire pour se donner un grand bol d’air dans un match face à Toulouse qui se dirigeait droit vers un match nul 1-1. Gradel, sur pénalty attribué par la VAR, avait répondu à Khaoui, mais au bout des arrêts de jeu, sur un dernier ballon sans espoir, Diakité faisait l’erreur grossière de ne pas dégager un ballon près de la ligne de but. Le jeune Joseph en profitait pour récupérer le cuir, entrer dans la surface et s’écrouler après un léger contact. Après de longues minutes de consultation d’écran, M. Gautier donnait le pénalty à Caen, transformé par Fajr. Trois points inespérées qui font sortir Caen de la zone rouge, et revenir à un point du TFC.