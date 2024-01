TV ‍: OM - Strasbourg, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir lancé timidement son année 2024 avec une qualification face aux amateurs de Thionville en Coupe de France le week-end passé (1-0), l'Olympique de Marseille veut repartir du bon pied en championnat.

Quelle heure pour OM – Strasbourg ?

En retard par rapport à son tableau de marche, suite à une première partie de saison mitigée en L1, le club phocéen n’a pas d’autre ambition que de l’emporter face à Strasbourg devant son public. Cette rencontre entre Marseille et le Racing se jouera ce vendredi 12 janvier à 21 heures au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Marc Bollengier.

Sur quelle chaîne suivre OM – Strasbourg ?

Pour lancer cette nouvelle année de Ligue 1, la LFP a décidé de proposer une rencontre entre deux clubs historiques du championnat de France, à savoir Marseille et Strasbourg. Ce match sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Sur le Pass Ligue 1, les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, alors que David Aiello sera en bord terrain, et que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Ludovic Obraniak.

OM / Strasbourg ce vendredi à 21h sur Prime Video.

Commentaires : @juliengbrun et Benoit Cheyrou

Bord terrain : @Aiello_David

Présentation : @ThibaultLeRol, avec Ludovic Obraniak pic.twitter.com/hWY8Zobbw6 — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 10, 2024

Les compos probables de OM – Strasbourg :

Sixième de la Ligue 1 à la mi-saison, l’OM a six points de retard sur Monaco, qui ferme le podium dominé par le PSG et Nice. Autant dire que Marseille ne doit plus perdre de points en route s’il veut finir sur le podium et disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Mais pour ce match face à Strasbourg, Gennaro Gattuso va devoir composer avec les absents de la CAN, comme Harit, Mbemba, Ndiaye, Ounahi ou Sarr. Rongier et Correa sont toujours blessés.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Meité, Gigot, Balerdi - Clauss, Veretout, Kondogbia, Onana, Lodi - Vitinha, Aubameyang.

Revenu dans le ventre mou de la L1 après un début de saison compliqué, Strasbourg a une petite avance sur la zone rouge. Après quatre victoires de suite, le Racing va donc débarquer à Marseille avec l’ambition de jouer les troubles-fêtes au Vélodrome. Même si pour ce match, Patrick Vieira devra faire sans Delaine, Emegha, Fila, Mothiba ou Sow.

🚨 #OMRCSA I 𝐋𝐞 𝐠𝐫𝐨𝐮𝐩𝐞 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐞 𝐫𝐞𝐭𝐨𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝐥𝐚 @Ligue1UberEats !



🔙 @PerrinLucas5 et @IsmaDoukoure — Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) January 11, 2024

La compo probable de Strasbourg : Sels - Guilbert, Perrin, Sylla, Senaya - Diarra, Sissoko - Angelo, Gameiro, Bakwa - Dion.