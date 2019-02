L1 : Enfin une victoire, Monaco n'est plus relégable !

Dans : Ligue 1, Monaco.

Pour la première fois de la saison, et pour le grand retour de Leonardo Jardim sur le banc de l'AS Monaco à Louis II, le club de la Principauté s'est imposé dans son stade (2-1) face à une formation de Toulouse qui n'a pas été une proie facile. Après l'ouverture du score signée Golovin (1-0, 15e), le TFC avait vite égalisé par Jullien (1-1, 20e). Mais en seconde période, Fabregas donnait la victoire aux siens (2-1, 62e), même si Toulouse faisait passer encore quelques frissons dans le dos du maigre public monégasque.

Cette victoire permet à Monaco de quitter la zone de relégation puisque dans le même temps Amiens s'est incliné à Rennes (1-0), Zeffane marquant le seul but de cette triste rencontre dans les ultimes minutes. L'ASC, qui n'a plus gagné depuis six matches, est désormais 19e, laissant la place de barragiste à l'ASM.

Enfin, Angers remporté une précieuse victoire face à Dijon (1-0), le SCO s'installant dans le ventre mou de la Ligue 1. Pour le DFCO, la bataille est toujours rude dans la course au maintien.