L1 : Dijon-Angers avancé au samedi 22 août à17h

Dans un communiqué, la LFP annonce un nouveau changement pour la 1ère journée de Ligue 1.

« Suite à la reprogrammation de la rencontre entre le FC Girondins de Bordeaux et le FC Nantes et en accord avec les clubs et le diffuseur, la rencontre Dijon FCO / Angers SCO comptant pour la 1ère journée de Ligue 1 et initialement programmée le dimanche 23 août 2020 à 15h, est avancée et sera diffusée le samedi 22 août 2020 à 17h sur Téléfoot. La LFP remercie particulièrement les deux clubs pour leur compréhension », indique la Ligue.