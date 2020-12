L1 : Des clubs vendus avant la fin de la saison ? Le scoop de Molina

Dans : Ligue 1.

Pris dans la tourmente de l'affaire Mediapro et des effets de la crise du Covid, plusieurs clubs de football sont au bord du gouffre.

Jean-Pierre Caillot le dit et le répète, les clubs professionnels sont en grand danger, le président du Stade de Reims et du collège de Ligue 1 ne voyant toujours rien venir dans le dossier Mediapro, mais également concernant les aides promises par l’état. Avec des stades vides, la trésorerie des clubs l'est également, et rien ne dit que cela va rapidement s’améliorer. Alors, plusieurs clubs de l’élite pourraient rapidement devoir changer de propriétaire, faute de quoi cela sera un carnage en fin de saison annonce Romain Molina. L’écrivain, spécialiste du business du football et de ses turpitudes, affirme que certains dirigeants n’ont plus du tout le choix et doivent d’urgence trouver un investisseur.

« Il y aura plusieurs rachats de club avant la fin de saison, sinon ça va finir en faillite ou gros apport de l’actionnaire actuel (ce qui n’est pas dans les plans chez beaucoup). Pas faute de prévenir depuis longtemps que ça tenait sur un fil... », explique Romain Molina, qui c’est vrai a souvent annoncé le pire pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 depuis que la Ligue de Football Professionnel a décidé de choisir Mediapro pour les droits TV des deux championnats. Cependant, le spécialiste ne précise quels sont les clubs qui devront impérativement trouver une solution financière sous peine de devoir mettre la clé sous la porte. La DNCG risque d'avoir du travail dans les mois qui viennent.