L1 ‍: DAZN préfère le PSG et l'OL à l'OM

Par Corentin Facy

La Ligue 1 reprend dans une semaine et petit à petit, le dispositif de DAZN se précise. La plateforme de streaming anglaise a dévoilé ce jeudi ses dix plus grosses affiches de la saison 2024-2025.

Il y a seulement quelques jours, la LFP a mis fin à un interminable feuilleton en officialisant la vente de ses droits TV à Beinsports et à DAZN. La chaîne qatarie diffusera un match par journée contre 100 ME tandis que la plateforme de streaming anglaise a récupéré huit matchs par journée en échange d’un chèque de 400 ME à la Ligue de Football Professionnel. A un peu plus d’une semaine de la reprise de la Ligue 1, le dispositif de DAZN se précise. On en sait déjà plus sur les journalistes vedettes de la plateforme de streaming, qui a récupéré Julien Brun et Smaïl Bouabdellah, libres après leur expérience sur Prime Video.

Le prix de l’abonnement à DAZN a également été dévoilé et il fait grincer des dents, en attendant de connaître d’éventuels accords de distribution avec Canal+ ou d’autres opérateurs historiques tels que SFR, Orange, Bouygues ou Free. Ce jeudi, RMC nous en dit également plus au sujet des affiches qui seront diffusées sur les antennes de DAZN. Pour rappel, la plateforme de streaming a mis la main sur les 10 plus belles affiches du championnat, et son choix a été rendu public. L’OL et le PSG sont les deux clubs les plus plébiscités par le « Netflix du sport », qui a notamment choisi les deux OL-PSG, les deux OL-OM, les deux PSG-OM et les deux OL-ASSE.

10 grosses affiches sur DAZN, mais...

En plus de ces huit affiches, DAZN a décidé de diffuser les matchs PSG-Monaco et PSG-Lille. Quid du reste des rencontres et de la répartition avec Beinsports ? Ce n’est pas encore clair à 100% mais RMC croit savoir que la chaîne qatarie « a réussi à obtenir le premier choix de programmation sur une majorité de la saison » en dehors de ses dix grandes affiches choisies par DAZN. Les supporters de l’OM, de l’OL ou encore du PSG auront donc sans doute l’occasion de regarder de nombreux matchs de leur équipe sur Beinsports, à un tarif bien plus abordable que celui de DAZN pour l’instant.

Les 10 affiches choisies par DAZN :

PSG-OM

OM-PSG

PSG-OL

OL-PSG

OL-OM

OM-OL

PSG-Monaco

PSG-Lille

OL-Saint Etienne