Droits TV ‍: La L1 annonce son grand retour, la claque est énorme

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La reprise de la Ligue 1 approche à grands pas, et le fait que les comptes officiels aient lancé le compte à rebours a provoqué une flopée de commentaires acides sur l'attribution des droits TV. Le début de saison sera chaud.

Dans 10 jours, la Ligue 1 va reprendre ses droits et il y a encore quelques semaines à peine, on ne savait pas qui pourrait diffuser les rencontres, certains présidents laissant même entendre que débuter sans diffuseur ne serait pas si grave. Comme d’habitude, une solution sur le fil a été trouvée et elle fait la part belle à DAZN qui a lâché 400 millions d’euros pour quasiment tout le championnat de France, avec huit matchs sur neuf. Le problème, c’est que la plateforme britannique a mis en place un tarif très peu attractif, à 29 euros par mois à condition de s’abonner à l’année, et ce sur les 12 mois. Une sacrée somme alors que l’offre inférieure ne propose qu’un match par week-end, sans pouvoir le choisir. De quoi faire monter la grogne, et cela a été particulièrement perceptible lors d’un message officiel du compte X de la Ligue 1, qui a invité tout le monde à venir garnir les stades de Ligue 1 et de Ligue 2 à l’occasion du week-end du 16-17 août.

Les premiers chiffres de DAZN seront scrutés

🏃‍♂️🏁 Êtes-vous prêts pour la reprise du championnat 🔛 ?



🔜 Rendez-vous dans les stades de @Ligue1 et @Ligue2BKT à partir du 16 août 👏🏟️ ! pic.twitter.com/Snp9y0i4bt — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) August 5, 2024

Forcément, les réactions ont tourné autour du prix des abonnements, car il faut ajouter BeIN Sports, pour suivre les rencontres de notre championnat. « Ça coute moins cher d’aller au stade que de prendre un abonnement DAZN, faut se remettre en question », « Oui, oui, les IPTV et les sites de streaming sont dans les starting blocks », « non, pas avec les tarifs de DAZN », « prêt, l’IPTV a été acheté pour ça », « à 30 euros par moi, surement pas », ont balancé par florilège les internautes qui ne cachent pas qu’ils sont prêts à utiliser des moyens illégaux pour suivre la Ligue 1 plutôt que de s’abonner au nouvel opérateur détendeur des droits. Comme le résume un internaute, les premiers chiffres de DAZN seront donc suivis de près, même si l’engouement pour le retour du football en France et les premières journées va forcément créer une vague d’abonnement. Mais elle risque d’être bien inférieure à celle qu’a connu Amazon, qui avait mis un tarif bien plus attractif à l’époque de sa prise de pouvoir.