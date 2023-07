L1 ‍: Daniel Riolo annonce une lutte OM-PSG pour le titre

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Renforcé par un début de mercato ambitieux, l’OM s’impose naturellement comme le principal rival du PSG pour la saison à venir en Ligue 1.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l’Olympique de Marseille entend bien récupérer sa place de dauphin du Paris Saint-Germain… et plus si affinités. Pour y parvenir, Pablo Longoria est en train de réaliser un mercato ambitieux axé sur le recrutement de joueurs ayant une bonne expérience de la Ligue des Champions. Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi et Pierre-Emerick Aubameyang ont d’ores et déjà rejoint le club phocéen et le mercato est loin d’être terminé.

Un très bon début pour Pablo Longoria, dont l’objectif à terme est de pouvoir titiller le PSG même s’il sera toujours difficile de lutter avec le club parisien sur la durée d’une saison. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo a évoqué la lutte à venir pour le titre de champion de France entre Paris et Marseille. Pour le journaliste de RMC, le Paris SG reste le grandissime favori et en aucun cas, l’éditorialiste ne fait savoir que Marseille est un favori pour le titre. En revanche, Daniel Riolo imagine une Ligue 1 plus ouverte que jamais avec un vrai challenger pour le PSG qui n’aura pas le droit à l’erreur.

Riolo pense que l'OM peut titiller le PSG

« Pour l’instant, le mercato du PSG n’est pas clinquant en attendant de possibles arrivés de joueurs comme Bernardo Silva. Je ne crois pas que Paris aura 20 ou 15 points d’avance sur le deuxième la saison prochaine. Quand je vois l’équipe que l’OM est en train de se faire, je pense que Marseille est capable d’être un challenger pour le PSG cette saison. Je ne vois pas 10.000 challengers au PSG, j’en vois principalement un : Marseille » explique Daniel Riolo dans l’After Foot avant de conclure.

« Je ne dis pas qu’ils vont être champions, surtout pas. Je ne suis pas en train de dire ça. S’ils vont au bout du recrutement qu’ils sont en train de faire, je pense qu’ils peuvent challenger le PSG sur une saison complète et ne pas terminer à 10 ou 15 points. Le deuxième et en l’occurrence l’OM va exister cette année. Je pense qu’il cherche encore des joueurs notamment sur le côté, leur mercato n’est pas terminé et je crois qu’ils vont avoir une très grosse équipe » a analysé le journaliste, persuadé que l’OM sera armé pour réaliser une très belle saison en Ligue 1 et titiller le Paris Saint-Germain en cas de contre-performances du club de la capitale.