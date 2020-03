L1 : Courbis prévoit une orgie de matchs, ça va faire mal

Dans : Ligue 1.

Quand l’épidémie de Coronavirus sera terminée, toutes les cartes seront redistribuées au niveau du football, annonce Rolland Courbis.

L’ensemble des autorités du football a été clair à ce sujet, tout sera fait pour terminer la saison 2019-2020, y compris pousser les matchs jusqu’en juillet si nécessaire. Bien évidemment, la question se posera si jamais la pandémie de Coronavirus ne venait pas à prendre fin prochainement, comme cela est espéré. Mais du côté de Rolland Courbis, on annonce déjà une fin de saison de football complètement folle, avec des cartes totalement redistribuées et probablement un enchainement incroyable de matchs dès que le feu vert sera donné. De quoi bouleverser le classement établi, notamment avec les formes divergentes et les effectifs capables d’encaisser ou non le choc ?



« J’ai hâte que le football reprenne ses droits. J’ai du mal à m’en passer. Il va falloir terminer les championnats et les Coupes d’Europe. Quelle que soit la solution qui sera prise, le sprint final va être faussé. Il y aura plein de matchs à jouer en très peu de temps, certains effectifs vont tirer la langue, ça ne va pas être simple. Mais chaque chose en son temps. Qu’on batte ce virus avant de penser au calendrier », a confié à France Football le consultant de RMC, qui reste sagement confiné chez lui et a installé du matériel dans sa maison pour participer aux émissions qui restent encore en vigueur sur l’antenne de la radio sportive.