LFP : La saison de L1 devra être terminée le 15 juillet

Dans : Ligue 1.

Réuni d'urgence ce lundi, le bureau de la Ligue de Football Professionnel a précisé les choses concernant le calendrier de la Ligue 1.

Ces derniers jours, le flou s’est installé dans le football français, des voix discordantes s’étant élevées sur le thème de la reprise du championnat de Ligue 1 et Ligue 2, et des dates qu’il faudra respecter. Ainsi, dimanche soir, Bernard Caïazzo avait laissé entendre sur France Bleu Loire que la saison ne pourrait pas reprendre avant le 15 juin, tout cela sur fond de guerre intestine entre différents clubs tentés de se la jouer solo dans cette situation de crise. Mais ce lundi, la LFP a voulu reprendre les commandes du football professionnel en organisant une réunion téléphonique qui a permis de remettre quelques pendules à l’heure, notamment en rappelant les clubs et les dirigeants à un peu plus de sérénité.

La Ligue de Football Professionnel a résumé tout cela dans un communiqué. « Le Bureau a travaillé sur les différentes hypothèses de reprise d’activité. A l’unanimité, le Bureau a rappelé l’objectif prioritaire de terminer la saison au plus tard le 30 juin 2020 ou éventuellement le 15 juillet. Le Bureau soutiendra également toutes les initiatives gouvernementales qui permettront aux athlètes de haut niveau de pouvoir s’entraîner à nouveau dès que possible. En second lieu, la réunion a porté sur la consolidation des besoins de trésorerie court-terme des clubs. Afin de dimensionner les besoins financiers du football professionnel français, les services financiers de la LFP et la DNCG centraliseront et consolideront les besoins des clubs. Dans ce contexte, le Bureau se félicite des annonces de ce jour du gouvernement pour aider les entreprises. Par ailleurs, le Bureau souhaite que des discussions s’engagent pour adopter une position commune sur le dialogue entre les clubs et l’UNFP, qui représente les joueurs. En matière de méthodologie, le Bureau de la LFP sera le comité de pilotage de l’ensemble des actions et réflexions engagées par le football professionnel pour faire face à cette crise. Pour se faire, il s’appuiera sur trois groupes de travail. A l’heure de la mobilisation générale, le Bureau de la LFP appelle l’ensemble des acteurs de l’écosystème du football professionnel, clubs, joueurs, entraîneurs et aussi diffuseurs à montrer son unité et sa solidarité pour traverser cette crise sans précédent », a précisé la Ligue de Football Professionnel. Plus précisément, un axe composé de l’OL, l’OM et le PSG était soupçonné de vouloir profiter en priorité de la manne des droits TV sur le dos des autres clubs. Clairement ce ne sera pas le cas.