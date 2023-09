L1 ‍: Clermont frustre Toulouse dans les derniers instants

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1, 4e journée

Stadium TFC

Score : Toulouse 2-2 Clermont

Buts pour Toulouse : Zakaria Aboukhlal (8e), Frank Magri

But pour Clermont : Grejohn Kyei (33e), Florent Ogier (90e)

Dans un duel entre deux équipes ambitieuses, Toulouse pensait sortir vainqueur grâce à deux buts inscrits très tôt dans la rencontre. Mais grâce à de gros efforts et une égalisation dans les dernières secondes du match, Clermont parvenu à faire plier les Violets.

La @CurvaOest donne de la voix et entraine le Virage Revault 👏📢



2-1 #TFCCF63 pic.twitter.com/OxdjAXRqEd — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 3, 2023

Le début de saison est compliqué pour Clermont, huitième la saison dernière, et qui a déjà perdu trois matchs. Jusqu'à la dernière seconde et le but égalisateur de Florent Ogier, Pascal Gastien pensait probablement enchaîner une quatrième défaite consécutive mais le défenseur central offre à Clermont son premier point en championnat pour l'exercice 2023/2024. Aboukhlal, déjà auteur de 3 buts en Ligue 1, pensait offrir une deuxième victoire à Toulouse. Le club auvergnat a aussi beaucoup manqué de réussite en touchant à deux reprises les montants des hommes de Carles Martinez Novell. La réduction du score de Kyei sur penalty a lancé la dynamique de Clermont, longtemps malchanceux devant les cages de Guillaume Restes. Les Clermontois sont tout de même derniers du championnat et recevront Nantes lors de la prochaine journée, tandis que le Téfécé, probablement frustré, ira à Marseille.