L1 : Ça va péter de partout, l’annonce fracassante de Pierre Ménès

Dans : Ligue 1.

Pierre Ménès s'inquiète de la situation physique des joueurs de football, en France au PSG, mais aussi à l'étranger, et s'attend à un véritable carnage prochainement.

Le PSG se prépare à affronter Leipzig ce mercredi soir avec une effectif diminué. Des 4 Fantastiques qui ont permis de passer la phase de poule avec sérénité la saison dernière, il n’y aura que Di Maria sur la pelouse en Allemagne. Neymar, Icardi et Mbappé sont KO et à l’infirmerie, et le Paris SG fait forcément un peu moins peur avec Sarabia, Kean ou Rafinha à la place. Une hécatombe qui touche tout de même avec insistance le club parisien depuis des mois, mais pour Pierre Ménès, il est un peu trop facile de toujours accuser le PSG et sa préparation physique. La cadence infernale est pointée du doigt par le chroniqueur de Canal+, qui annonce que cela va continuer dans les prochaines semaines vu le rythme imposé par le calendrier. Il est vrai que les trêves internationales n’en sont clairement pas à l’heure actuelle, avec trois matchs en deux semaines, et la Ligue des Champions qui carbure pour finir sa phase de poule avant la fin de l’année.

« +41% de blessures en premier league. Verratti blessé en équipe nationale Neymar et Mbappé qui pètent (pas blessés depuis un an). Et la semaine prochaine on nous colle 3 matchs internationaux avant d’enchaîner encore avec 3 semaines à 6 matchs pour les européens. Continuez comme ça ! », a prévenu Pierre Ménès, pour qui le problème touche le football dans son entier, et pas seulement le PSG. C’est en effet le cas en Premier League, où plusieurs clubs ont approché le cap des 10 joueurs blessés depuis le début de la saison. Une accélération fatale au coeur des athlètes, qui ont tous coupé pendant le confinement en Europe, et si cela s’était traduit par une baisse des blessures dans un premier temps, la reprise intensive est en train de faire des dégâts. Au point de créer des grosses surprises dans les championnats et les Coupes d’Europe ?