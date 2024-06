L1 ‍: Brest-OM, Rennes-OL et Monaco-ASSE pour commencer ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

Ce vendredi, la Ligue de Football Professionnel a commencé à dévoiler le calendrier de la saison prochaine. On connaît notamment les affiches de la première journée de Ligue 1. Parmi les confrontations les plus attendues, le Stade Brestois recevra l’Olympique de Marseille, pendant que le Stade Rennais défiera l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park.

Pour certaines équipes, les choses sérieuses commenceront rapidement. La Ligue de Football Professionnel a commencé à dévoiler le calendrier de la saison prochaine. Le détail de la première journée de Ligue 1 a notamment été dévoilé avec des affiches déjà séduisantes. Qualifié pour la Ligue des Champions, le Stade Brestois, surprenant troisième du championnat la saison écoutée, recevra l’Olympique de Marseille pendant ce week-end qui débutera le vendredi 16 août.

Les amateurs du championnat français attendront également l’affiche entre le Stade Rennais et l’Olympique Lyonnais au Roazhon Park. On retient aussi la confrontation intéressante entre l’AS Monaco, vice-champion de France en titre, et l’AS Saint-Etienne, promue dans l’élite après sa victoire en barrages contre le FC Metz. Autant dire que les Verts devront tout de suite se mettre au niveau à Louis-II, face à l’une des meilleures équipes du championnat.

Monaco enchaînera Paris et l'ASSE

A noter que le Paris Saint-Germain, qui défiera les Monégasques lors du Trophée des Champions une semaine plus tôt, commencera sa saison de Ligue 1 sur le terrain du Havre. Tandis que le LOSC ira défier le Stade de Reims qui devrait bientôt nommer l’entraîneur Luka Elsner à la place de Will Still. Quant à la dernière équipe qualifiée pour une compétition européenne, l’OGC Nice sera attendu chez le promu Auxerre, champion de Ligue 2.



La 1ère journée de Ligue 1 (le week-end du 16 août) :

Brest - OM

Montpellier - Strasbourg

Toulouse - Nantes

Angers - Lens

Monaco - Saint-Etienne

Reims - Lille

Auxerre - Nice

Le Havre - PSG

Rennes - OL