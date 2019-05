L1 : Brassard contre l'homophobie, Rabesandratana consterné

Dans : Ligue 1, PSG.

A l'initiative de la Ligue de Football Professionnel, et afin de lutter contre la soi-disante homophobie dans les stades de Ligue 1, les capitaines des 20 équipes engagées dans le Championnat porteront samedi prochain un brassard aux couleurs arc-en-ciel, tout comme les délégués de match, les entraîneurs et les arbitres. Cette décision fait gentiment sourire Eric Rabesandratana qui via Twitter estime que ce geste symbolique n'a strictement aucun intérêt, la lutte contre l'homophobie devant se faire d'une manière nettement plus musclée.

Car pour l'ancien joueur du PSG, tout cela ressemble surtout à une opération de communication, histoire pour certains de se donner bonne conscience en surfant sur un sujet très sensible. « Là je pense que ça va lutter fort contre l'homophobie avec tout ça ...😂🤣😂🤣 (...) Je ne vois pas comment mettre un brassard va lutter contre l'homophobie.j'ai bien compris que c'était symbolique mais ça ressemble à un je fais ça comme ça on dira que je participe moi aussi en faisant quelque chose. Désolé, mais ça ou rien 🙄 soit tu prends des mesures soit tu fais rien », a lancé Eric Rabesandratana, pas du tout convaincu de l'intérêt de cette histoire de brassard arc-en-ciel.