L1 : Bordeaux arrache le point de l'espoir à Lille

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 30e journée

Stade Pierre Mauroy

LOSC-Bordeaux 0-0

Expulsion : Kwateng (35e) pour Bordeaux

Le LOSC perd encore des points sur son terrain face au dernier Bordeaux. Les Girondins réussissent à garder leur but inviolé pour la première fois de la saison et peuvent encore croire au maintien.

Face au LOSC, Bordeaux dernier et mal en point était venu pour résister le plus longtemps possible. Cela nous donnait une première période largement dominée par les Dogues. Sur coup-franc, Poussin venait déjà sauver les siens en stoppant la reprise de Yilmaz (3e) tandis qu’Onana ratait le cadre juste après. Lille butait sur une équipe bordelaise courageuse mais manquait surtout d’imagination sur le plan offensif face à la pire défense de l’élite. Les choses se compliquaient toutefois pour les Girondins puisque Kwateng prenait deux cartons jaunes en un quart d’heure et laissait son équipe à dix. Cela n’aidait pas le spectacle et la mi-temps était sifflée sur un triste 0-0.

Au retour des vestiaires, le LOSC avait à cœur tromper une défense qui avait toujours encaissé un but lors de chacun de ses matches de Ligue 1. Les Lillois frôlaient l’ouverture du score. Lihadji trouvait Bamba dans la surface, lequel croisait sa frappe mais le poteau venait sauver Poussin battu sur ce coup-là (51e). Ensuite, Amadou Onana (61e) puis Tiago Djalo (63e) marquaient mais leur but était annulé à tous deux pour hors-jeu. Poussin faisait encore des miracles sur une déviation de Bamba (71e) sur corner puis sur une frappe de Ben Arfa (78e). En fin de match, Onana et le LOSC se voyaient refusé un troisième but dans une soirée frustrante. Jusqu'au bout, Poussin et les Girondins auront tenu face au siège lillois. Nouvelle contre-performance à domicile pour le LOSC, après deux 0-0 déjà contre Metz et Saint-Etienne. Le LOSC est 6e avec 47 points tandis que Bordeaux ramène un point héroique mais reste dernier avec 23 points.