L1 ‍: Bloqué par Nice, le PSG perd son fauteuil de leader

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

7e journée de Ligue 1 :

Allianz Riviera.

OGC Nice - Paris Saint-Germain : 1-1.

Buts : Abdi (39e) pour Nice ; Nuno Mendes (52e) pour le PSG.

Tenu en échec par une belle équipe de Nice en clôture de la 7e journée de championnat (1-1), le Paris Saint-Germain n’est plus leader de la Ligue 1.

Lourdement tombé sur la pelouse d’Arsenal en Ligue des Champions cette semaine (0-2), le club de la capitale française avait envie de réagir en L1 pour montrer que cette première défaite de la saison n’était qu’un accident… Sauf qu’après un début de match animé, avec des occasions des deux côtés, c’est bien Nice qui ouvrait la marque devant son public ! Esseulé à l’entrée de la surface après un corner de Clauss repoussé par la défense parisienne, Abdi frappait du gauche et profitait d’une petite déviation de Nuno Mendes pour tromper Donnarumma (1-0 à la 39e). Un but qui récompensait logiquement la bonne première période des Aiglons, qui rentraient à la mi-temps avec un petit avantage.

☝️ | Ali Abdi inscrit son premier but sous les couleurs de l’OGC Nice ! 1️⃣-0️⃣ #OGCNPSG pic.twitter.com/yjt0sXak2w — DAZN France (@DAZN_FR) October 6, 2024

Au retour des vestiaires, suite au remplacement de Kolo Muani (46e), le PSG revenait avec d’autres intentions. Bulka repoussait d’abord l’échéance face à Dembélé (47e), mais l’ancien gardien de Paris ne pouvait rien faire, quelques minutes plus tard, sur une frappe croisée du droit de Nuno Mendes, alerté par Dembélé depuis l’extérieur de la surface (1-1 à la 52e). Dans la foulée, le PSG était tout proche de passer devant, mais Marquinhos butait sur le poteau de Bulka (54e). La fin de match était plus tranquille et tout le monde se dirigeait finalement vers un match nul logique (1-1).



⌛️ Fin du match sur ce score de parité.

Place désormais à la trêve internationale.#𝐎𝐆𝐂𝐍𝐏𝐒𝐆 | 𝟏-𝟏 pic.twitter.com/s08TQcWg3z — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 6, 2024

À cause de ce nouveau résultat négatif, le PSG de Luis Enrique perd sa place de leader du championnat de France au profit de Monaco, qui dispose maintenant de deux points d’avance après un début de saison tonitruant. De son côté, l’OGCN de Franck Haise, avec ce nouveau point, grimpe de deux rangs et monte dans la première partie de tableau, à deux longueurs des places européennes.