L1 : Benoît Cheyrou condamne l'ASSE et sauve Bordeaux

Dans : Ligue 1.

Par Nicolas Issner

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille s'est montré plus que pessimiste concernant l'AS Saint-Étienne quant à l'obtention du maintien en Ligue 1. Benoît Cheyrou s'est dit plus serein pour les Girondins.

Qui de Saint-Étienne ou de Bordeaux va descendre en Ligue 2 ? Benoît Cheyrou a fait son choix et il l'a annoncé. L'actuel consultant et commentateur pour Prime Video, diffuseur officiel de la Ligue 1, sait ce qu'il dit. « Déjà, lorsqu'on regarde les deux dernières journées, les Girondins m'inquiètent beaucoup moins. Saint-Étienne était bien revenu mais reste sur deux défaites et s'est écroulé à Lorient (6-2). Ce sont des indicateurs très inquiétants. Car c'est de ça qu'on parle quand on joue le maintien. Ça a beaucoup tourné à Bordeaux et on ne sait toujours pas si Saint-Étienne va être vendu ou pas. C'est dommage pour de tels clubs. » a déclaré l'ancien milieu de terrain passé par l'Olympique de Marseille entre 2007 et 2014.

Benoît Cheyrou: « Il n'y a pas de hasard »

🎙 𝐋𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐟’ 𝐝𝐞 𝐃𝐮𝐩𝐫𝐚𝐳



« Il y a eu un après Bergerac. J’ai eu comme tout le monde beaucoup de difficultés à essuyer ce revers là. Lorient c’est comparable, donc il va y avoir un après Lorient. » #ASSE pic.twitter.com/IbWImelJfy — 𝑺𝒂𝒊𝒏𝒕𝒆́ 𝑰𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆 (@SainteInside) April 14, 2022

Le week-end dernier à Lorient, les Verts se sont écroulés face aux Merlus, prétendants au maintien dans l'élite. Un naufrage total (6-2) alors que Pascal Dupraz et ses hommes menaient par deux buts. Il n'y a pas que Benoît Cheyrou qui est inquiet pour l'avenir de l'AS Saint-Étienne, Denis Bouanga n'a pas mâché ses mots au Moustoir après cette gifle. « Franchement, on a été nuls à chier. On pensait avoir tout fait en menant 2-0, et au final, on s'est fait tuer, tout simplement. 6-2, c'est une honte. Honte à nous. On fait honte à tout un club. Il n'y a rien à dire. C'est le néant tout simplement » avait déclaré l'attaquant gabonais au micro d'Amazon Prime pendant que Benoît Cheyrou accablait les Verts. « Il n'y a pas de hasard. On ne parle pas d'une épopée en coupe où il peut y avoir de la réussite. Sur 38 journées, on est forcément à la place qu'on mérite. Ça ne se joue pas forcément sur cette saison, plutôt sur deux, trois ou quatre ans. Il y a eu beaucoup de turnover au niveau des coachs, une politique à moyen terme compliquée de la part des dirigeants » a lancé le consultant. Les Verts et les Girondins ne sont séparés que d'un petit point au classement alors qu'un Bordeaux-ASSE se profile le mercredi 20 avril. Le match de la peur entre deux clubs mythiques. Qui descendra en Ligue 2 ?