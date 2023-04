L1 : Auxerre gagne le derby de la peur

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 29e journée

Stade Abbé-Deschamps

Auxerre-Troyes 1-0

Buts : M.Niang (73e)

Dans le choc de relégables, Auxerre (17e) a dominé Troyes (18e) 1-0 grâce à un but de Mbaye Niang. L'AJA sort de la zone rouge.

Malgré l'enjeu de la partie et le besoin de gagner, Auxerre et Troyes n'emballaient pas vraiment la rencontre en première période. Le déchet technique était roi et les occasions peu nombreuses. Après le repos, l'ESTAC prenait la direction des opérations. Les hommes de Patrick Kisnorbo mettaient le feu dans le camp auxerrois et il fallait une grosse solidarité défensive de l'AJA pour tenir le 0-0. Isaak Touré notamment venait sauver les siens sur sa propre ligne avant que le ballon ne sorte miraculeusement en corner (68e). Alors qu'Auxerre était proche de craquer, c'est finalement les hommes de Christophe Pelissier qui trouvaient la faille. Da Costa faisait la différence en profondeur avant de servir en retrait Niang qui trompait de près Gallon. Un but crucial qui permettait à Auxerre de l'emporter 1-0. Un succès qui permet à l'AJA de sortir de la zone rouge (16e, 26 pts) tandis que Troyes et ses 12 matchs sans victoire s'enfoncent au 18e rang (21 pts).