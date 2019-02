L1 : Antibes rival n°1 du PSG en 2030, cet investisseur en rêve

Dans : Ligue 1, PSG.

Club de huitième division française, Antibes rêve de concurrencer le Paris Saint-Germain en 2030. Ou plutôt, Abdullah Hammad, membre de la direction de Mawasim Sports et du club de première division saoudienne Al-Ahli en rêve. Interrogé par Nice-Matin en ce début de semaine, le riche investisseur saoudien souhaite faire d’Antibes un club professionnel d’ici 11 ans, et ainsi concurrencer les plus grosses écuries de Ligue 1. Ambitieux, comme projet…

« Le projet final ? Atteindre la première division française, la Ligue 1, dès l’année 2030. On veut travailler main dans la main avec les Antibois pour atteindre cet objectif. On veut installer les Antibois sur la carte du football. C’est pour ça qu’il faudra onze ans pour arriver à quelque chose de pro. On n’y est pas encore, c’est un rêve » a confié celui qui a déjà passé un contrat de sponsoring avec le club d’Antibes en début de saison, et qui souhaite visiblement y investir massivement dans les prochaines années.